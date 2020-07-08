Межбанк закрылся падением курса доллара

В среду, 8 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,95/26,98, к закрытию котировки составили 26,93/26,95.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,93, максимальные – 26,97. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,95, максимальные – 26,99.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,3861/30,4199, к закрытию котировки составили 30,5036/30,5262.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3769/0,3778, к закрытию котировки составили 0,3783/0,3788.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.