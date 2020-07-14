Межбанк закрылся падением курса доллара

Во вторник, 14 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,17/27,20, к закрытию котировки составили 27,08/27,10.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,08, максимальные – 27,18. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,10, максимальные – 27,20.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,8162/30,8502, к закрытию котировки составили 30,8522/30,8723.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3829/0,3836, к закрытию котировки составили 0,3810/0,3815.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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