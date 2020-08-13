Межбанк закрылся падением курса доллара
13.08.2020, 17:04
Иллюстративное фото: bearfotos/freepik.com
В четверг, 13 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,47/27,50, к закрытию котировки составили 27,34/27,37.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,34, максимальные – 27,47. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,37, максимальные – 27,50.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,4915/32,5187, к закрытию котировки составили 32,4197/32,4553.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3736/0,3745, к закрытию котировки составили 0,3723/0,3729.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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