Межбанк закрылся падением курса доллара

В четверг, 13 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,47/27,50, к закрытию котировки составили 27,34/27,37.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,34, максимальные – 27,47. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,37, максимальные – 27,50.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,4915/32,5187, к закрытию котировки составили 32,4197/32,4553.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3736/0,3745, к закрытию котировки составили 0,3723/0,3729.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.