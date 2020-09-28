Межбанк закрылся падением курса доллара

В понедельник, 28 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,295/28,32, к закрытию котировки составили 28,27/28,29.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,27, максимальные – 28,305. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,29, максимальные – 28,325.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,8985/32,9248, к закрытию котировки составили 32,9797/33,0031.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3619/0,3627, к закрытию котировки составили 0,3580/0,3585.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.