Межбанк закрылся падением курса доллара
20.11.2020, 17:21
Иллюстративное фото: pixabay.com
В пятницу, 20 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,345/28,36, к закрытию котировки составили 28,31/28,325.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,31, максимальные – 28,37. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,325, максимальные – 28,385.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,6455/33,6633, к закрытию котировки составили 33,6011/33,6189.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3723/0,3726, к закрытию котировки составили 0,3716/0,3720.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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