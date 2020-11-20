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Межбанк закрылся падением курса доллара

20.11.2020, 17:21
Межбанк закрылся падением курса доллара - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В пятницу, 20 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,345/28,36, к закрытию котировки составили 28,31/28,325.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,31, максимальные – 28,37. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,325, максимальные – 28,385.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,6455/33,6633, к закрытию котировки составили 33,6011/33,6189.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3723/0,3726, к закрытию котировки составили 0,3716/0,3720.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина
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