Межбанк закрылся падением курса доллара

В четверг, 17 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,83/27,85, к закрытию котировки составили 27,82/27,84.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,765, максимальные – 27,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,785, максимальные – 27,87.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,0444/34,0661, к закрытию котировки составили 34,0878/34,1095.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3813/0,3817, к закрытию котировки составили 0,3813/0,3818.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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