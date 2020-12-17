Межбанк закрылся падением курса доллара
17.12.2020, 17:02
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
В четверг, 17 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,83/27,85, к закрытию котировки составили 27,82/27,84.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,765, максимальные – 27,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,785, максимальные – 27,87.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 34,0444/34,0661, к закрытию котировки составили 34,0878/34,1095.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3813/0,3817, к закрытию котировки составили 0,3813/0,3818.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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