Межбанк закрылся падением курса доллара
19.01.2021, 17:06
Иллюстративное фото: pixabay.com
Во вторник, 19 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,22/28,24, к закрытию котировки составили 28,14/28,16.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,10, максимальные – 28,22. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,12, максимальные – 28,24.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 34,1546/34,1788, к закрытию котировки составили 34,1169/34,1411.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3828/0,3832, к закрытию котировки составили 0,3809/0,3813.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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