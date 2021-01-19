Межбанк закрылся падением курса доллара

Во вторник, 19 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,22/28,24, к закрытию котировки составили 28,14/28,16.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,10, максимальные – 28,22. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,12, максимальные – 28,24.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,1546/34,1788, к закрытию котировки составили 34,1169/34,1411.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3828/0,3832, к закрытию котировки составили 0,3809/0,3813.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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