Межбанк закрылся падением курса доллара

В четверг, 28 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,19/28,21, к закрытию котировки составили 28,125/28,145.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,125, максимальные – 28,21. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,145, максимальные – 28,23.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,0901/34,1115, к закрытию котировки составили 34,1156/34,1398.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3695/0,3699, к закрытию котировки составили 0,3697/0,3701.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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