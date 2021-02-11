Межбанк закрылся падением курса доллара
11.02.2021, 17:18
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
В четверг, 11 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,86/27,88, к закрытию котировки составили 27,76/27,78.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,76, максимальные – 27,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,78, максимальные – 27,885.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,7774/33,8017, к закрытию котировки составили 33,6867/33,7110.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3776/0,3783, к закрытию котировки составили 0,3770/0,3774.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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