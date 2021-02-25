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Межбанк закрылся падением курса доллара

25.02.2021, 17:21
Межбанк закрылся падением курса доллара - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В четверг, 25 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,93/27,95, к закрытию котировки составили 27,89/27,905.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,88, максимальные – 27,95. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,895, максимальные – 27,965.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,0410/34,0654, к закрытию котировки составили 34,1345/34,1529.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3801/0,3805, к закрытию котировки составили 0,3776/0,3779.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина
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