Межбанк закрылся падением курса доллара
02.03.2021, 17:06
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Во вторник, 2 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,97/27,99, к закрытию котировки составили 27,885/27,905.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,885, максимальные – 27,97. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,905, максимальные – 27,99.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,5779/33,6019, к закрытию котировки составили 33,5763/33,6004.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3749/0,3753, к закрытию котировки составили 0,3773/0,3777.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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