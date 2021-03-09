Межбанк закрылся падением курса доллара
09.03.2021, 17:08
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Во вторник, 9 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,78/27,80, к закрытию котировки составили 27,72/27,74.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,70, максимальные – 27,78. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,715, максимальные – 27,80.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,9943/33,0152, к закрытию котировки составили 32,9895/33,0106.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3743/0,3748, к закрытию котировки составили 0,3749/0,3754.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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