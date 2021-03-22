Межбанк закрылся падением курса доллара

В понедельник, 22 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,70/27,715, к закрытию котировки составили 27,675/27,69.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,67, максимальные – 27,70. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,685, максимальные – 27,72.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,9186/32,9365, к закрытию котировки составили 32,9886/33,0064.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3707/0,3711, к закрытию котировки составили 0,3703/0,3706.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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