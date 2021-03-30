Межбанк закрылся падением курса доллара
30.03.2021, 17:18
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
Во вторник, 30 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,93/27,95, к закрытию котировки составили 27,845/27,865.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,84, максимальные – 27,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,86, максимальные – 27,95.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,8093/32,8300, к закрытию котировки составили 32,6343/32,6577.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3692/0,3698, к закрытию котировки составили 0,3656/0,3662.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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