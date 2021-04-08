Межбанк закрылся падением курса доллара

В четверг, 8 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,93/27,95, к закрытию котировки составили 27,91/27,93.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,91, максимальные – 28,015. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,93, максимальные – 28,03.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,1780/33,1990, к закрытию котировки составили 33,2101/33,2311.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3634/0,3638, к закрытию котировки составили 0,3629/0,3633.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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