Межбанк закрылся падением курса доллара
08.04.2021, 17:14
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В четверг, 8 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,93/27,95, к закрытию котировки составили 27,91/27,93.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,91, максимальные – 28,015. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,93, максимальные – 28,03.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,1780/33,1990, к закрытию котировки составили 33,2101/33,2311.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3634/0,3638, к закрытию котировки составили 0,3629/0,3633.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев • Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Head of PRРазместить вакансию
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Последние новости
Комментарии