Межбанк закрылся падением курса доллара

В среду, 5 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,78/27,80, к закрытию котировки составили 27,715/27,74.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,69, максимальные – 27,78. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,71, максимальные – 27,80.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,3360/33,3600, к закрытию котировки составили 33,2496/33,2796.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3708/0,3713, к закрытию котировки составили 0,3704/0,3709.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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