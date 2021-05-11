Межбанк закрылся падением курса доллара
11.05.2021, 17:16
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Во вторник, 11 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,68/27,70, к закрытию котировки составили 27,59/27,61.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,59, максимальные – 27,68. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,61, максимальные – 27,70.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,5758/33,6001, к закрытию котировки составили 33,5797/33,6041.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3730/0,3735, к закрытию котировки составили 0,3725/0,3730.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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