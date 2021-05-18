Межбанк закрылся падением курса доллара

Во вторник, 18 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,495/27,515, к закрытию котировки составили 27,405/27,425.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,395, максимальные – 27,495. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,415, максимальные – 27,515.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,4999/33,5242, к закрытию котировки составили 33,4697/33,4941.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3728/0,3732, к закрытию котировки составили 0,3715/0,3721.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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