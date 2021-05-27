Межбанк закрылся падением курса доллара

В четверг, 27 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,54/27,56, к закрытию котировки составили 27,50/27,52.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,495, максимальные – 27,545. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,515, максимальные – 27,565.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,5932/33,6149, к закрытию котировки составили 33,5417/33,5661.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3745/0,3749, к закрытию котировки составили 0,3743/0,3748.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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