Межбанк закрылся падением курса доллара
15.07.2021, 17:04
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В четверг, 15 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,30/27,32, к закрытию котировки составили 27,26/27,28.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,26, максимальные – 27,30. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,28, максимальные – 27,32.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,3095/32,3304, к закрытию котировки составили 32,2131/32,2367.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3676/0,3680, к закрытию котировки составили 0,3674/0,3680.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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