Межбанк закрылся падением курса доллара

В четверг, 15 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,30/27,32, к закрытию котировки составили 27,26/27,28.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,26, максимальные – 27,30. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,28, максимальные – 27,32.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,3095/32,3304, к закрытию котировки составили 32,2131/32,2367.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3676/0,3680, к закрытию котировки составили 0,3674/0,3680.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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