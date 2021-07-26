Межбанк закрылся падением курса доллара

В понедельник, 26 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,99/27,01, к закрытию котировки составили 26,955/26,975.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,955, максимальные – 26,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,975, максимальные – 27,01

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,7753/31,7988, к закрытию котировки составили 31,8257/31,8493.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3643/0,3647, к закрытию котировки составили 0,3649/0,3653.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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