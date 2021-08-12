Межбанк закрылся падением курса доллара

В четверг, 12 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,76/26,78, к закрытию котировки составили 26,73/26,75.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,73, максимальные – 26,785. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,75, максимальные – 26,805.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,3975/31,4209, к закрытию котировки составили 31,3516/31,3750.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3639/0,3643, к закрытию котировки составили 0,3630/0,3634.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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