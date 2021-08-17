Межбанк закрылся падением курса доллара

Во вторник, 17 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,725/26,745, к закрытию котировки составили 26,67/26,69.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,64, максимальные – 26,725. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,66, максимальные – 26,745.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,4312/31,4547, к закрытию котировки составили 31,2999/31,3233.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3635/0,3639, к закрытию котировки составили 0,3628/0,3632.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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