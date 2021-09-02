Межбанк закрылся падением курса доллара

В четверг, 2 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,04/27,06, к закрытию котировки составили 26,955/26,975.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,955, максимальные – 27,06. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,975, максимальные – 27,08.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,0288/32,0525, к закрытию котировки составили 31,9632/31,9869.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3708/0,3712, к закрытию котировки составили 0,3701/0,3707.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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