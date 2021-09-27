Межбанк закрылся падением курса доллара

В понедельник, 27 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,68/26,70, к закрытию котировки составили 26,605/26,625.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,605, максимальные – 26,70. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,625, максимальные – 26,72.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,2449/31,2657, к закрытию котировки составили 31,1305/31,1539.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3671/0,3678, к закрытию котировки составили 0,3663/0,3666.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".

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Анна Ишутина

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