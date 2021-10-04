Межбанк закрылся падением курса доллара
04.10.2021, 17:17
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 4 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,60 / 26,62, к закрытию котировки составили 26,50/26,52.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,50, максимальные – 26,605. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,52, максимальные – 26,625.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,8746/30,8951, к закрытию котировки составили 30,8142/30,8321.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3648/0,3654, к закрытию котировки составили 0,3652/0,3658.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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