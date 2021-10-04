Межбанк закрылся падением курса доллара

В понедельник, 4 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,60 / 26,62, к закрытию котировки составили 26,50/26,52.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,50, максимальные – 26,605. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,52, максимальные – 26,625.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,8746/30,8951, к закрытию котировки составили 30,8142/30,8321.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3648/0,3654, к закрытию котировки составили 0,3652/0,3658.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.