Межбанк закрылся падением курса доллара
18.10.2021, 17:12
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 18 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,355 / 26,375, к закрытию котировки составили 26,305/26,325.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,305, максимальные – 26,355. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,325, максимальные – 26,375.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,5085/30,5290, к закрытию котировки составили 30,5085/30,5291.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3704/0,3709, к закрытию котировки составили 0,3690/0,3696.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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