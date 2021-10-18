Межбанк закрылся падением курса доллара

В понедельник, 18 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,355 / 26,375, к закрытию котировки составили 26,305/26,325.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,305, максимальные – 26,355. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,325, максимальные – 26,375.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,5085/30,5290, к закрытию котировки составили 30,5085/30,5291.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3704/0,3709, к закрытию котировки составили 0,3690/0,3696.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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