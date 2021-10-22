Межбанк закрылся падением курса доллара

В пятницу, 22 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,33 / 26,35, к закрытию котировки составили 26,28/26,30.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,28, максимальные – 26,33. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,30, максимальные – 26,35.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,6375/30,6608, к закрытию котировки составили 30,6083/30,6210.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3705/0,3709, к закрытию котировки составили 0,3729/0,3733.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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