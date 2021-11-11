Межбанк закрылся падением курса доллара

В четверг, 11 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,13 / 26,15, к закрытию котировки составили 26,10 / 26,12.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,075, максимальные – 26,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,095, максимальные – 26,15.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,9449/29,9652, к закрытию котировки составили 29,9314/29,9518.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3670/0,3674, к закрытию котировки составили 0,3671/0,3675.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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