Межбанк закрылся падением курса доллара
07.12.2021, 17:15
Фото: freepik.com
Во вторник, 7 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,29/27,31, к закрытию котировки составили 27,275/27,295.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,275, максимальные – 27,345. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,295, максимальные – 27,365.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,8022/30,8247, к закрытию котировки составили 30,6734/30,6959.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3677/0,3681, к закрытию котировки составили 0,3665/0,3669.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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