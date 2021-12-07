Межбанк закрылся падением курса доллара

Во вторник, 7 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,29/27,31, к закрытию котировки составили 27,275/27,295.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,275, максимальные – 27,345. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,295, максимальные – 27,365.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,8022/30,8247, к закрытию котировки составили 30,6734/30,6959.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3677/0,3681, к закрытию котировки составили 0,3665/0,3669.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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