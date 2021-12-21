Межбанк закрылся падением курса доллара

Во вторник, 21 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,275/27,295, к закрытию котировки составили 27,185/27,205.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,18, максимальные – 27,28. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,20, максимальные – 27,30.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,7825/30,8051, к закрытию котировки составили 30,6456/30,6681.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3695/0,3699, к закрытию котировки составили 0,3674/0,3678.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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