Межбанк закрылся падением курса доллара
06.01.2022, 17:16
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
В четверг, 6 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,50/27,52, к закрытию котировки составили 27,495/27,515.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,465, максимальные – 27,525. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,485, максимальные – 27,545.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,0420/31,0618, к закрытию котировки составили 31,1298/31,1524.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3571/0,3576, к закрытию котировки составили 0,3575/0,3580.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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