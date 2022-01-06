Межбанк закрылся падением курса доллара

В четверг, 6 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,50/27,52, к закрытию котировки составили 27,495/27,515.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,465, максимальные – 27,525. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,485, максимальные – 27,545.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,0420/31,0618, к закрытию котировки составили 31,1298/31,1524.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3571/0,3576, к закрытию котировки составили 0,3575/0,3580.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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