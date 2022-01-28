Межбанк закрылся падением курса доллара

В пятницу, 28 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,85/28,87, к закрытию котировки составили 28,68/28,70.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,63, максимальные – 28,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,65, максимальные – 28,87.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,1215/32,1438, к закрытию котировки составили 32,0097/32,0292.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3707/0,3711, к закрытию котировки составили 0,3678/0,3684.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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