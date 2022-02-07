Межбанк закрылся падением курса доллара

В понедельник, 7 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,08/28,10, к закрытию котировки составили 27,94/27,96.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,94, максимальные – 28,08. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,96, максимальные – 28,10.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,1038/32,1267, к закрытию котировки составили 31,9549/31,9778.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3711/0,3715, к закрытию котировки составили 0,3696/0,3702.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".

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Анна Ишутина

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