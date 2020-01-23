Межбанк закрылся укреплением гривни на 23 копейки

В четверг, 23 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,49/24,53, к закрытию котировки составили 24,27/24,30.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,27, максимальные – 24,545. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,30, максимальные – 24,57.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,1520/27,1964, к закрытию котировки составили 26,8620/26,8952.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3952/0,3960, к закрытию котировки составили 0,3915/0,3924.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"