Межбанк закрылся падением курса евро

В среду, 24 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,94/27,96, к закрытию котировки составили 27,945/27,965.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,93, максимальные – 27,955. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,945, максимальные – 27,97,

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,9582/33,9825, к закрытию котировки составили 33,9028/33,9271.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3787/0,3792, к закрытию котировки составили 0,3786/0,3791.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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