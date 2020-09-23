Межбанк закрылся падением курса гривни

В среду, 23 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,165/28,185, к закрытию котировки составили 28,225/28,245.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,165, максимальные – 28,225. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,185, максимальные – 28,245.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,9277/32,9510, к закрытию котировки составили 32,9780/33,0014.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3692/0,3698, к закрытию котировки составили 0,3670/0,3674.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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