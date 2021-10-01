Межбанк закрылся падением курса гривни

В пятницу, 1 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,585 / 26,605, к закрытию котировки составили 26,61/26,63.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,58, максимальные – 26,615. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,60, максимальные – 26,635.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,8093/30,8298, к закрытию котировки составили 30,8702/30,8908.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3645/0,3649, к закрытию котировки составили 0,3650/0,3654.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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