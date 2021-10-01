Межбанк закрылся падением курса гривни
01.10.2021, 17:06
Иллюстративное фото: pixabay.com
В пятницу, 1 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,585 / 26,605, к закрытию котировки составили 26,61/26,63.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,58, максимальные – 26,615. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,60, максимальные – 26,635.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,8093/30,8298, к закрытию котировки составили 30,8702/30,8908.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3645/0,3649, к закрытию котировки составили 0,3650/0,3654.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікаційРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии