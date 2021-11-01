Межбанк закрылся падением курса гривни

В понедельник, 1 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,29 / 26,31, к закрытию котировки составили 26,30 / 26,32.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,28, максимальные – 26,315. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,30, максимальные – 26,335.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,3964/30,4196, к закрытию котировки составили 30,4632/30,4759.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3696/0,3701, к закрытию котировки составили 0,3685/0,3689.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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