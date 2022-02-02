Межбанк закрылся падением курсов доллара и евро
02.02.2022, 17:09
Фото: depositphotos.com
В среду, 2 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,40/28,42, к закрытию котировки составили 28,285/28,305.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,285, максимальные – 28,42. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,305, максимальные – 28,44.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,0408/32,0634, к закрытию котировки составили 31,9761/31,9988.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3713/0,3717, к закрытию котировки составили 0,3706/0,3710.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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