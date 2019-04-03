Межбанк закрылся ростом доллара

В среду, 3 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,01/27,04, к закрытию котировки составили 27,04/27,08.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,01, максимальные – 27,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,04, максимальные – 27,17.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,3079/30,3388, к закрытию котировки составили 30,3713/30,4135.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4138/0,4145, к закрытию котировки составили 0,4137/0,4148.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"