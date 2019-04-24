Межбанк закрылся ростом доллара

В среду, 24 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,60/26,62, к закрытию котировки составили 26,64/26,675.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,56, максимальные – 26,64. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,58, максимальные – 26,675.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,8159/29,8356, к закрытию котировки составили 29,8181/29,8573.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4164/0,4169, к закрытию котировки составили 0,4146/0,4153.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"