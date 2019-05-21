Межбанк закрылся ростом доллара

Во вторник, 21 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,11/26,13, к закрытию котировки составили 26,14/26,165.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,09, максимальные – 26,14. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,11, максимальные – 26,165.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,1100/29,1297, к закрытию котировки составили 29,1487/29,1739.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4039/0,4047, к закрытию котировки составили 0,4047/0,4052.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"