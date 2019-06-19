Межбанк закрылся ростом доллара

В среду, 19 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,31/26,34, к закрытию котировки составили 26,355/26,38.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,29, максимальные – 26,355. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,32, максимальные – 26,38.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,4566/29,4988, к закрытию котировки составили 29,5255/29,5535.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4103/0,4113, к закрытию котировки составили 0,4117/0,4124.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"