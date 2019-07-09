Межбанк закрылся ростом доллара

Во вторник, 9 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,53/25,55, к закрытию котировки составили 25,63/25,67.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,445, максимальные – 25,63. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,465, максимальные – 25,67.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,6140/28,6338, к закрытию котировки составили 28,7184/28,7632.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4004/0,4009, к закрытию котировки составили 0,4016/0,4024.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"