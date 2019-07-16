Межбанк закрылся ростом доллара

Во вторник, 16 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,74/25,76, к закрытию котировки составили 25,93/25,96.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,74, максимальные – 25,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,76, максимальные – 25,96.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,9806/28,9928, к закрытию котировки составили 29,0830/29,1141.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4106/0,4112, к закрытию котировки составили 0,4127/0,4136.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"