Межбанк закрылся ростом доллара и евро

В пятницу, 23 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,00/25,04, к закрытию котировки составили 25,09/25,12.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,00, максимальные – 25,11. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,04, максимальные – 25,14.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,6700/27,7142, к закрытию котировки составили 27,7721/27,8003.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3808/0,3817, к закрытию котировки составили 0,3796/0,3804.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"