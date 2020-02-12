Межбанк закрылся ростом курса доллара

В среду, 12 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,475/24,495, к закрытию котировки составили 24,50/24,525.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,47, максимальные – 24,51. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,49, максимальные – 24,53.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,7071/26,7289, к закрытию котировки составили 26,7148/26,7347.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3887/0,3891, к закрытию котировки составили 0,3884/0,3889.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"