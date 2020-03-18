Межбанк закрылся ростом курса доллара

В среду, 18 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,01/27,06, к закрытию котировки составили 27,37/27,41.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,01, максимальные – 27,37. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,06, максимальные – 27,41.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,6218/29,6767, к закрытию котировки составили 29,7539/29,7946.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3473/0,3482, к закрытию котировки составили 0,3428/0,3436.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"