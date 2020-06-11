Межбанк закрылся ростом курса доллара

В четверг, 11 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,57/26,60, к закрытию котировки составили 26,66/26,69.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,575, максимальные – 26,66. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,595, максимальные – 26,69.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,1941/30,2255, к закрытию котировки составили 30,3310/30,3652.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3845/0,3853, к закрытию котировки составили 0,3841/0,3848.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"